mercoledì 26 Novembre 2025
Bimba partorita in casa e trovata nel water nel Torinese, fermata la mamma

(Adnkronos) – E’ stata fermata con l’accusa di tentato omicidio la donna che lunedì ha partorito in casa a Ciriè (Torino) una bimba che i soccorritori del 118, allertati da un familiare, all’arrivo nell’abitazione hanno trovato con la testa nel water.  

Il provvedimento, emesso dalla procura di Ivrea che indaga sull’accaduto, le è stato notificato ieri martedì 25 novembre in serata dai carabinieri.  

La donna ai soccorritori avrebbe detto di non essersi mai accorta di essere incinta. La bimba, che dopo essere stata rianimata in casa, èstata trasportata in ospedale a Torino, è tuttora ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale.  

