33.3 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bimbo caduto da terrazzo scuola a Genova, la procura valuta lesioni colpose o abbandono di minore

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Al vaglio due ipotesi di reato per l’incidente che ha coinvolto il bambino di sette anni caduto dal terrazzo dell’istituto De Amicis a Voltri. La procura di Genova è in attesa degli atti. Secondo quanto emerge, il piccolo sarebbe salito su una rampa di scale priva di parapetto e avrebbe avuto accesso al terrazzino, non è chiaro in che modo. In quel momento in classe erano presenti 13 alunni. L’istituto ospita bambini che necessitano di sostegno, che devono essere seguiti ognuno da un insegnante, uno di loro è risultato essere assente per malattia.  
Una testimone oculare ha assistito alla caduta, da circa tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi. Il bambino è stato intubato e trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. Al vaglio degli inquirenti due ipotesi di reato: lesioni colpose oppure abbandono di minore, in questo caso di natura dolosa. La procura intende acquisire anche gli atti dell’ispezione ministeriale già avviata sull’istituto.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
33.3 ° C
33.8 °
31.9 °
34 %
1kmh
0 %
Ven
30 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
26 °
Mar
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (19)Almanacco (15)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati