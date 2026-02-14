11 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bimbo con cuore danneggiato a Napoli, appello Ordini medici: “Ricostituire équipe prima possibile”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ricostruire il prima possibile l’équipe che si occupa dei trapianti” dell’ospedale ‘Monaldi’ di Napoli dove l’attività è al momento sospesa dopo il caso del bambino che ha ricevuto un cuore ‘danneggiato’. A lanciare l’appello è il presidente della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli.  

“Al di là delle responsabilità del caso specifico, molto complesso – che è assolutamente corretto vengano indagate e perseguite – in Italia ogni anno di effettuano 400 trapianti di cuore senza nessun problema – spiega Anelli all’Adnkronos Salute – Capisco il dramma della famiglia, è corretto fare una ulteriore e puntigliosa verifica delle procedure visto che hanno messo la vita del proprio figlio nelle mani dei medici, ma ci sono tanti pazienti che aspettano una risposta. Non possiamo deludere la loro speranza”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
11 ° C
11.8 °
9.9 °
80 %
1.5kmh
75 %
Sab
11 °
Dom
14 °
Lun
9 °
Mar
13 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1430)ultimora (1258)sport (69)Eurofocus (55)demografica (48)carabinieri (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati