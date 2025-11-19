4.7 C
Bimbo di 8 anni trovato morto in casa, corpo della madre in mare: l’allarme del padre

(Adnkronos) – E’ stato il padre del piccolo di 8 anni, ritrovato morto in casa martedì pomeriggio a Calimera, in provincia di Lecce, a dare l’allarme. Poco prima un sommozzatore aveva trovato in mare a Torre dell’Orso il corpo senza vita della madre 35enne, N.M.. Sul corpo del piccolo i segni di una probabile morte traumatica. Su questo sono in corso le indagini dei carabinieri. I due vivevano separati. L’ipotesi è quella di omicidio-suicidio.
 

“Le ultime ore hanno profondamente sconvolto la nostra comunità”, ha scritto ieri il sindaco Gianluca Tommasi su Facebook. “La tragedia che ci ha colpiti, il ritrovamento in mare del corpo di una nostra concittadina e, poco dopo, quello del figlio nella loro abitazione, rappresenta un dolore immenso e difficile da comprendere”. 

cronaca

