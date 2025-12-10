12.9 C
Bimbo di tre mesi ricoverato all’ospedale di Vasto dopo aver ingerito detergente

(Adnkronos) – Un neonato di tre mesi è ricoverato all’ospedale San Pio di Vasto (Ch) dopo una sospetta ingestione di detergente. Il piccolo è arrivato ieri pomeriggio al Pronto soccorso con sintomi compatibili con un’intossicazione da sostanze caustiche. I medici lo hanno immediatamente sottoposto agli accertamenti del caso e a lavanda gastrica. Le sue condizioni, pur richiedendo monitoraggio costante, non desterebbero particolare preoccupazione: non è in pericolo di vita.  

L’allarme è scattato quando i familiari hanno segnalato che il bimbo aveva ingerito, in circostanze ancora da chiarire, una piccola quantità di prodotto per la pulizia domestica. L’intervento tempestivo del personale sanitario ha permesso di stabilizzare rapidamente il quadro clinico. Sull’episodio sono state avviate indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Vasto, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. 

cronaca

