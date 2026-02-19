9.9 C
Firenze
venerdì 20 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bimbo trapiantato a Napoli, il legale della famiglia: “Iniziate le cure per il dolore”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – ” Si inizierà a pianificare il percorso terapeutico per alleviare il dolore”. A parlare in diretta tv della situazione di Domenico, il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli e attaccato a una macchina salvavita dopo il trapianto di cuore fallito il 23 dicembre, è il legale della famiglia Francesco Petruzzi. “Per volontà della famiglia abbiamo fatto richiesta all’ospedale Monaldi per avviare la pianificazione condivisa delle cure. E’ un istituto introdotto nel 2017, non si parla di eutanasia. Per evitare l’accanimento terapeutico, è una procedura volta a spostare la terapia clinica dalla guarigione all’alleviamento delle sofferenze. Il Monaldi ha accettato. Si inizierà a pianificare il percorso terapeutico per alleviare il dolore”, spiega l’avvocato. 

“Mi dispiace, quello che ho fatto non è servito a mio figlio. Avrei voluto scoprire tutto prima. Vorrei che la storia di mio figlio non venisse dimenticata”, le parole di Patrizia, la mamma del piccolo alla trasmissione ‘Dritto e rovescio’. 

Martedì scorso era arrivata la notizia della disponibilità di un nuovo cuore, ma il giorno dopo “un consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico” aveva stabilito “che le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto”.
 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.9 ° C
11.2 °
8.2 °
72 %
2.6kmh
20 %
Ven
13 °
Sab
16 °
Dom
15 °
Lun
15 °
Mar
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1344)ultimora (1189)sport (63)Eurofocus (48)demografica (44)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati