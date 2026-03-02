17.2 C
Bimbo trapiantato morto a Napoli, accolta richiesta ricusazione: cambia cardiochirurgo per autopsia

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Il gip del tribunale di Napoli Mariano Sorrentino ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto sabato 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito lo scorso 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli. “È stata accolta l’istanza di ricusazione – ha confermato l’avvocato Petruzzi – ed è stato nominato il professor Ugolino Livi di Udine in sostituzione di Mauro Rinaldi”.  

Domani mattina, dunque, si svolgerà regolarmente il conferimento dell’incarico per l’autopsia nell’ambito dell’incidente probatorio richiesto dalla Procura di Napoli. “Per il funerale non è detto che si faccia mercoledì – ha aggiunto il legale – ma l’obiettivo è quello di liberare la salma velocemente. Però per la conferma che la salma sia liberata dobbiamo attendere domani. La premier Giorgia Meloni aveva assicurato alla madre in questi giorni che parteciperà, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, ma purtroppo sta scoppiando una guerra”. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

