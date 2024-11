BJK Cup, trionfo Italia e quinto successo per le azzurre: il montepremi

(Adnkronos) – L’Italia ha vinto la Billie Jean King Cup 2024. Grazie al netto successo contro la Slovacchia, battuta 2-0 grazie alle vittorie nei singolari di Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, nella finale del torneo, le azzurre alzano per la quinta volta, e a distanza di undici anni dall’ultimo trionfo, il trofeo a squadre più prestigioso del tennis femminile, il corrispettivo della Coppa Davis maschile. Le azzurre erano già riuscite a vincere la Bjk Cup nel 2006, 2009, 2010 e 2013, venendo invece sconfitte in finale nel 2007 e nel 2023. Proprio la delusione dello scorso anno, quando l’Italia venne battuta dal Canada, è stato il carburante per arrivare in fondo anche in questa edizione. La squadra azzurra, composta da Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, grazie al trionfo contro la Slovacchia si è intascata un montepremi totale di 2,2 milioni. L’Italia si era già assicurata, con la qualificazione in finale, 1,3 milioni di euro, mentre alle squadre semifinaliste spettava un premio complessivo di 864mila euro. In ogni caso, la suddivisione del premio tra le atlete di solito non è uguale, ma varia infatti a seconda delle partite giocate durante tutto l’arco del torneo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)