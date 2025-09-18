18.7 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Björn Borg rivela: “Mi stordivo con droghe e festini, Loredana Bertè mi salvò”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – A Loredana Bertè “devo la vita”: “mi trovò a letto incosciente, chiamò l’ambulanza, all’ospedale mi fecero una lavanda gastrica”. Così Björn Borg, il campione di tennis svedese racconta, in un’intervista a ‘Repubblica’, il momento più buio della sua esistenza. Era il 1989, a Milano, e Borg era sprofondato in un vortice di droghe, farmaci e relazioni sbagliate. A salvarlo fu Loredana Bertè, sua compagna di allora, che non esitò a intervenire chiamando i soccorsi. Nel libro autobiografico ‘Battiti’ (Rizzoli), Borg ripercorre la sua parabola: “Il mio non fu un ritiro, ma una fuga. Dopo la sconfitta con McEnroe nel 1981, mi chiusi in casa, attraversai il giardino con una cassa di birre e decisi che era finita. Non provavo più gioia in campo, ma fuori non ero nessuno”. Il declino iniziò nei club newyorkesi: “Allo Studio 54 ho conosciuto Andy Warhol, mi regalò una Campbell’s Soup con dedica. Poi arrivarono la cocaina, l’alcol, i medicinali. Mi stordivo con feste e festini, ero depresso, avevo attacchi di panico”. “Avevo paura di stare solo, sovrapponevo le relazioni. Conobbi Loredana a Ibiza, mi trasferii a Milano, ma per me quella città fu un disastro. Lei voleva un figlio, arrivai a depositare un campione di sperma per l’inseminazione. Ma per salvarmi dovevo fuggire da lei e da quell’ambiente”, confessa. Nel libro, scritto con la moglie Patricia, Borg affronta anche i suoi errori, le perdite, la malattia (è stato operato per un cancro alla prostata) e il riassestamento esistenziale. “Non si passa indenni dal grande tutto al grande niente”, ammette. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.7 ° C
21.2 °
17.8 °
84 %
1.5kmh
0 %
Gio
30 °
Ven
33 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (18)Almanacco (13)elezioni regionali Toscana 2025 (12)incendio (10)vigili del fuoco (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati