BlackRock richiama dirigenti in ufficio dallo smart working

(Adnkronos) – La società BlackRock ha richiamato i suoi top manager al lavoro in presenza in ufficio per cinque giorni a settimana. “E’ una scelta che non mi sorprende – commenta Adnkronos/Labitalia, Valter Quercioli presidente Federmanager -, perché si inserisce nel solco di iniziative similari già in corso nel settore finanziario, ma anche di altri settori. Da un lato la necessità delle imprese di un ritorno alla presenza assidua in azienda segnala l’importanza della fisicità nella collaborazione umana per avere efficacia ed efficienza nei processi aziendali, anche quelli intangibili quali l’innovazione e la creatività. A oggi la prossimità digitale non riesce a garantire lo stesso livello di qualità della prossimità fisica nei processi aziendali”. “Dall’altro lato, il fatto che l’imposizione del ritorno al 100% in azienda parta dai senior manager segnala la loro importanza quali ‘fari’ della cultura aziendale. È naturale che i dipendenti guardino ai senior manager quali esempi positivi da emulare, quali rocce cui aggrapparsi nel momento della difficoltà, quali esperti capaci di guidarne lo sviluppo professionale”, sottolinea il presidente di Federmanager. Per Quercioli, “con il progredire della tecnologia, dotata di una maggior capacità di rendere la employee experience più coerente con i bisogni di prossimità fisica, certamente assisteremo a un nuovo revival della prossimità digitale”. “I manager d’azienda non mancheranno di essere, come sempre, alla testa dei processi di cambiamento”, conclude Quercioli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)