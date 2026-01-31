7.4 C
Firenze
sabato 31 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Blanco, la foto che fa discutere: in ospedale… completamente nudo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Blanco è tornato, più o meno. Il cantante, che negli ultimi anni ha passato momenti difficili e che si è riaffacciato alla scena musicale italiana con il singolo ‘Anche a vent’anni si muore’, ha postato una foto che sta facendo il giro del web. Sul proprio profilo Instagram infatti Blanco si è mostrato completamente nudo, ma pixelato, con il corpo contratto in un urlo. 

Il dettaglio, che non è potuto sfuggire, è che Blanco si trova in una stanza d’ospedale, condizione che ha allarmato i fan e che ha sollevato domande sullo stato di salute del cantante. “Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori”, è stata l’enigmatica descrizione accompagnata alla foto, che non ha risposto ai dubbi dei fan. 

Già negli scorsi mesi il cantante aveva accusato problemi di salute, tanto da saltare alcuni concerti nel mese di settembre. Blanco aveva parlato proprio di “problemi di salute”, non specificandone la natura, ma aggiungendo che non fosero “niente di grave”. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.4 ° C
7.8 °
6.5 °
77 %
0.5kmh
75 %
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1487)ultimora (1323)sport (68)Eurofocus (56)demografica (40)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati