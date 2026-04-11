Blitz a Roma per l’omicidio di Cristiano Molé: 4 arresti tra mandanti e complici

(Adnkronos) – Blitz all’alba a Roma: i Carabinieri del Nucleo Investigativo e la Polizia di Stato hanno arrestato quattro persone, accusate di essere mandanti e complici dell’omicidio di Cristiano Molé, ucciso a colpi di pistola nel quartiere Corviale il 15 gennaio 2024 in un agguato con modalità mafiose, nel quale era rimasto ferito anche un amico della vittima.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Di

strettuale Antimafia di Roma, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di quattro indagati, due dei quali già detenuti per altri reati.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria scaturisce dalle risultanze di una complessa attività investigativa, condotta attraverso intercettazioni e quotidiani servizi di osservazione, controllo e pedinamento, corroborati dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Già nel 2024, nel corso delle indagini, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e la Squadra Mobile di Roma, avevano eseguito il fermo emesso dalla Procura di Roma nei riguardi di uno dei mandanti e dei due esecutori materiali dell’omicidio di Molé, nonché alcune perquisizioni che avevano consentito di trovare diverse armi da fuoco con il relativo munizionamento a disposizione del commando.

Individuati anche altri due mandanti del delitto e il relativo movente, riconducibile a questioni di rivalità con la vittima e di controllo del territorio in cui gli stessi sono indagati di gestire la piazza di spaccio di via Donna Olimpia 30, nonché altri due complici che avrebbero procurato le due armi utilizzate per l’omicidio e fornito le informazioni sulle abitudini di vita e i movimenti della vittima.

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