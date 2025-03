Blitz antidroga a Napoli, irreperibile il tiktoker Papusciello ma posta video dalla Spagna

(Adnkronos) – C’è un tiktoker molto noto tra le persone coinvolte nel maxi blitz antidroga eseguito questa notte a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Antonio Gemignani, conosciuto sul social come ‘Papusciello’, è attualmente irreperibile e i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata devono notificargli la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Torre Annunziata. Nel frattempo, l’uomo sta pubblicando sui social video che lo ritraggono in un lussuoso resort in Spagna.

Il maxi blitz antidroga è cominciato alle prime luci dell’alba. I carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Tribunale oplontino a carico di decine di persone. Oltre 200 i militari impiegati nell’area vesuviana, in quella stabiese e nel salernitano. Tra gli episodi ripresi dalle telecamere, anche una donna che spaccia droga con un bambino in braccio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)