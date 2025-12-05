7.9 C
Firenze
Blitz antimafia a Roma, 14 arresti nel clan Senese: tra le accuse 2 tentati omicidi

(Adnkronos) –
Maxi operazione antimafia all’alba a Roma. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l’ausilio di reparti speciali e specializzati dell’Arma, dalle prime luci dell’alba, stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip. del Tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in carcere per 14 persone, accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e in alcune ipotesi, dal fine di agevolare le attività del clan Senese, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso. 

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una più ampia attività investigativa avviata dai militari del Nucleo Investigativo di Roma, dietro il coordinamento della Dda. della Procura della Repubblica di Roma che ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari circa le responsabilità riguardanti due tentati omicidi avvenuti a Roma; attività di spaccio di stupefacenti; un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere della Capitale su cui convergevano gli interessi anche del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli, da parte di un malvivente romano che, nell’ambito della condotta delittuosa, lasciava falsamente intendere di essere un emissario della famiglia Senese, così determinando la reazione violenta sia del sodalizio campano che di quello capitolino, rappresentato da Angelo Senese, fratello del più noto Michele, con conseguente richiesta risarcitoria; un tentativo di sequestro di persona. Perquisizioni sono tuttora in corso alla ricerca di fonti di prova. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

