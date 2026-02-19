12.1 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Board of Peace, c’è anche la Fifa. Trump: “Porterà le star del calcio a Gaza”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
C’è anche Gianni Infantino, presidente della Fifa, seduto nel Board of Peace guidato da Donald Trump. Nel primo meeting dell’organismo creato dal presidente degli Stati Uniti, tra i leader di numerosi paesi spicca anche il numero 1 della federcalcio mondiale. “La Fifa raccoglierà 75 milioni di dollari per progetti a Gaza, si occuperà di campi e impianti. Gianni porterà le sue star a Gaza, tutti le riconosceranno. Voglio ringraziare Gianni e la Fifa per tutto quello che stanno facendo, mi hanno dato il primo ‘Peace Prize’. La Norvegia mi ha fregato” con il Nobel per la pace “e la Fifa mi ha premiato. Gianni, sei una persona molto intelligente”, dice Trump. 

La Norvegia ricorre nel lunghissimo intervento del presidente degli Stati Uniti. “Sono entusiasta di annunciare che la Norvegia ha accettato di ospitare un evento che riunirà il Board of Peace”, dice il presidente americano. “Quando ho letto: ‘Sono entusiasta di annunciare che la Norvegia…’ ho pensato che stessero per dire che mi assegnavano il Premio Nobel – dice – Oh, questo è meno entusiasmante. Ma non mi importa. Non mi importa del Premio Nobel. Mi importa salvare vite, giusto perché sia chiaro…”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.1 ° C
12.8 °
10.3 °
64 %
4.5kmh
40 %
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1461)ultimora (1289)sport (69)Eurofocus (54)demografica (49)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati