Boccardelli (Luiss): “Ia già usata da 70% degli studenti, serve guidarne l’uso”

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di studiare e di apprendere e le università sono chiamate ad accompagnare questa trasformazione, guidando studenti e docenti verso un utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. È questo il quadro tracciato da Paolo Boccardelli, rettore dell’università Luiss Guido Carli, intervenendo all’incontro promosso dalla Luiss insieme a Google dal titolo “Nuove frontiere della formazione nell’era dell’AI”, dedicato all’evoluzione dei modelli formativi e all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi accademici. “Oggi gli studenti utilizzano ampiamente l’intelligenza artificiale, quasi il 70% lo fa quotidianamente, un terzo per sintetizzare documenti, un quarto per fare elaborati”, ha spiegato Boccardelli. 

“La Luiss ha deciso di investire in maniera strategica e deliberata su questa nuova tecnologia, ma per governarne i rischi e massimizzarne le opportunità. L’intesa con Google serve proprio a questo: portare la Luiss nel futuro, ovvero aiutare i nostri studenti, docenti e staff a utilizzare l’intelligenza artificiale non come un sostituto, ma come un grande supporto per avere risultati migliori nelle proprie attività”, ha aggiunto ancora.  

Sul contenuto dell’accordo, firmato presso il campus Luiss, il rettore ha aggiunto: “Condividono con noi le loro tecnologie e ci aiutano a formare docenti, staff e studenti nell’utilizzo efficace, responsabile e soprattutto massimizzandone i risultati dell’intelligenza artificiale”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

