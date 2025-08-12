37.5 C
Bocelli, il figlio Amos mangia un panino e ha un malore: in ospedale per sospetto botulino

(Adnkronos) – È stata una notte di paura per Amos Bocelli, primogenito del tenore Andrea Bocelli. Il giovane, durante la vacanza in Sardegna insieme alla famiglia, ha accusato un malore dopo aver consumato un panino in un chiosco di Porto Cervo.  Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, il 30enne avrebbe iniziato ad avvertire dolori addominali, forte senso di nausea e altri sintomi compatibili con una possibile intossicazione alimentare. Tra le ipotesi iniziali c’era quella di un sospetto caso di
botulino
, considerando i recenti casi simili segnalati nell’Isola. Il malessere si è manifestato nella notte tra il 10 e l’11 agosto, quando Amos e il padre Andrea si sono recati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per ricevere un controllo medico approfondito e per alleviare i dolori.  Fortunatamente, dopo aver ricevuto le giuste cure mediche, la diagnosi non era preoccupante. Non c’era infatti nessun collegamento con i casi di botulino. Si è trattato solo di un falso allarme che ha solo fatto preoccupare la famiglia ma si è risolto nel giro di poche ore.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

