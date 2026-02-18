6.2 C
Firenze
mercoledì 18 Febbraio 2026
Bodo/Glimt-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i nerazzurri sfidano il Bodo/Glimt – in diretta tv e streaming – nella trasferta norvegese valida per l’andata dei playoff di Champions League. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria per 3-2 contro la Juventus nel big match di San Siro, in una partita segnata dall’espulsione di Kalulu, con la seconda ammonizione provocata dalla simulazione di Bastoni.  

In Champions League invece l’Inter ha concluso la fase campionato vincendo a Dortmund contro il Borussia 2-0, ma concludendo al nono posto, conquistando comunque la qualificazione ai playoff. 

 

La sfida tra Bodo/Glimt e Inter è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen 

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu 

 

Bodo/Glimt-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video. 

 

