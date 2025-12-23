Boehringer Ingelheim, Sara Frattini alla guida di Bidachem Spa

(Adnkronos) – Un percorso professionale costruito nella ricerca scientifica e consolidato attraverso ruoli di crescente responsabilità porta oggi Sara Frattini alla guida di Bidachem S.p.a., polo chimico di eccellenza del Gruppo Boehringer Ingelheim in Italia, nel ruolo di Amministratrice Delegata e Site Head dello stabilimento di Fornovo San Giovanni (Bergamo). La carriera di Sara Frattini rappresenta un esempio di crescita continua, fondata su una solida preparazione scientifica e su un percorso formativo di alto livello. Dopo la maturità classica, si laurea in chimica organica presso l’università di Milano e consegue un master in sintesi chimica presso il Politecnico di Milano. Un percorso accademico che ha posto le basi per una carriera dedicata al settore farmaceutico, prima nella ricerca e successivamente nell’ambito produttivo.

Dopo una prima esperienza in Gsk, Sara Frattini entra in Boehringer Ingelheim nel 2000 presso il centro di ricerca di Milano, dove ricopre ruoli di crescente responsabilità fino a diventare principal scientist/head of laboratory, guidando progetti nelle aree cardio-metabolica, respiratoria e del sistema nervoso centrale.

Nel 2017 prosegue il proprio percorso professionale in Bidachem, assumendo incarichi sempre più rilevanti in ambiti strategici quali qualità, production excellence & technology transfer e produzione, ottenendo anche l’abilitazione come qualified person (QP) da Aifa. In Bidachem, ha coordinato progetti internazionali e cross-funzionali, contribuendo alla definizione e all’implementazione di processi produttivi affidabili, sicuri e pienamente conformi agli standard regolatori.

“È per me un onore e un privilegio assumere questo importante incarico all’interno di Bidachem S.p.a. e desidero ringraziare Boehringer Ingelheim per avermi dato, nel corso degli anni, l’opportunità di crescere professionalmente”, ha dichiarato Sara Frattini, amministratrice delegata e Site Head di Bidachem S.p.a. “La mia storia, iniziata in laboratorio, è quella di molti ricercatori che credono nel valore della scienza per migliorare la vita dei pazienti e contribuire alla sostenibilità dei sistemi sanitari. Metterò a disposizione la mia esperienza per integrare competenze scientifiche e capacità gestionali, con l’obiettivo di continuare a garantire qualità, efficienza e innovazione”, ha continuato.

Nel nuovo ruolo, Frattini guiderà le attività del sito insieme ai team, assicurando il perseguimento delle priorità strategiche del Gruppo e il mantenimento di processi produttivi affidabili e conformi ai più elevati standard internazionali.

“Nel panorama della ricerca farmaceutica, il nostro Gruppo si posiziona come un attore di primo piano, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e attenzione ai bisogni terapeutici ancora insoddisfatti”, ha commentato Nedim Pipic, country managing director di Boehringer Ingelheim e head of human Pharma Italy. “Investiamo in aree che spaziano dalle malattie cardiovascolari a quelle respiratorie, con l’obiettivo di sviluppare terapie sempre più innovative. La nomina di Sara Frattini riflette pienamente la mission dell’Azienda: le sue radici nella ricerca, unite a una solida esperienza manageriale, le consentiranno di integrare visione strategica e competenze scientifiche, con una particolare attenzione al dialogo con i diversi attori del sistema. Questa nomina conferma inoltre l’impegno di Boehringer Ingelheim nello sviluppare i talenti, valorizzare il potenziale delle persone e offrire concrete opportunità di crescita”, ha spiegato. Con Sara Frattini alla guida del polo chimico, Bidachem consolida il proprio ruolo di hub di riferimento per il Gruppo Boehringer Ingelheim e conferma l’attenzione alla valorizzazione della leadership, anche femminile, costruita nel tempo attraverso la ricerca, la formazione continua e un percorso di crescita professionale strutturato.

—

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)