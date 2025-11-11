Bolelli e Vavassori, ingresso in campo da ‘superstar’ alle Atp Finals

(Adnkronos) – Un martedì da leoni per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Oggi, 10 novembre, gli azzurri hanno battuto la coppia formata da Granollers e Zeballos nel secondo match del girone alle Atp Finals di Torino, staccando in anticipo il pass per la semifinale. La coppia italiana ha giocato una partita da incorniciare, chiusa sul 7-4 6-4 e ha incantato il pubblico che ha popolato le tribune della Inalpi Arena fin dalle prime ore del mattino, in attesa del via al programma della terza giornata.

Bolelli e Vavassori hanno trascinato i tifosi fin dall’ingresso iconico. Simone e Andrea sono stati presentati dallo speaker tra gli applausi, mettendo piede sul campo con occhiali da sole specchiati. Una chicca, diventata già virale sul web.

