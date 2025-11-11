16.9 C
Firenze
martedì 11 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bolelli e Vavassori, ingresso in campo da ‘superstar’ alle Atp Finals

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un martedì da leoni per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Oggi, 10 novembre, gli azzurri hanno battuto la coppia formata da Granollers e Zeballos nel secondo match del girone alle Atp Finals di Torino, staccando in anticipo il pass per la semifinale. La coppia italiana ha giocato una partita da incorniciare, chiusa sul 7-4 6-4 e ha incantato il pubblico che ha popolato le tribune della Inalpi Arena fin dalle prime ore del mattino, in attesa del via al programma della terza giornata.  

Bolelli e Vavassori hanno trascinato i tifosi fin dall’ingresso iconico. Simone e Andrea sono stati presentati dallo speaker tra gli applausi, mettendo piede sul campo con occhiali da sole specchiati. Una chicca, diventata già virale sul web.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.9 ° C
18.6 °
15.1 °
67 %
1.8kmh
20 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1477)ultimora (1374)sport (59)demografica (44)attualità (22)campionato (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati