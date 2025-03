Bollati (Davines): “Cosmetica settore in costante crescita, nostro gruppo esporta 82% produzione”

(Adnkronos) – “Il comparto cosmetico è anticiclico e, malgrado le policrisi che stiamo vivendo, sta crescendo tanto. Al di là delle polarizzazioni, è un settore che continua a crescere in modo costante, a singola cifra, un paio di punti sopra la crescita del Pil mondiale”. Con queste dichiarazioni, Davide Bollati, presidente Gruppo Davines, è intervenuto in occasione della 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano. “Il Gruppo Davines esporta all’estero l’82% della sua produzione – spiega Bollati – in particolare in Europa e nel Nord America”. “L’industria cosmetica è mossa molto dall’innovazione”, aspetto presente anche al Cosmoprof “sia nella parte del viso, nella parte corpo e anche nella parte capelli”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)