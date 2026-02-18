12.5 C
Bollette, Cdm approva decreto: “Misure urgenti per riduzione costo energia”

(Adnkronos) –
Approvato in Cdm il decreto bollette. Il provvedimento contiene “misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”. 

Il Cdm inoltre ha destinato un miliardo di euro per i danni causati dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna e dalla frana di Niscemi. Il Consiglio dei ministri – a quanto si apprende – ha approvato il decreto legge e le delibere di protezione civile necessari per far fronte ai danni. Nei fondi sono compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza. 

 

