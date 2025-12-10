10.4 C
Bollette della luce, in arrivo il bonus di 55 euro contro il caro energia

(Adnkronos) – Bonus contro il caro-energia per le fasce più deboli: una bozza del decreto Bollette atteso al varo in Consiglio dei ministri entro fine anno prevede contributo straordinario annuo per il 2026 di 55 euro sulla materia prima per le forniture di energia elettrica ai clienti domestici residenti con Isee fino a 15.000 euro o alle famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee inferiore a 20.000 euro, una platea di circa 4,5 milioni di nuclei.  

L’attuazione spetterà ad una deliberazione dell’Arera. Il contributo inoltre è da considerarsi aggiuntivo rispetto al bonus sociale previsto dalla manovra. 

Un’altro articolo della bozza introduce disposizioni per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con priorità per le piccole e medie imprese. In arrivo anche misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie. Previsti anche interventi per l’abbattimento del prezzo della bolletta del gas e misure per promuovere la concorrenza e l’integrazione dei mercati all’ingrosso del gas. 

economia

