Bollette, governo stringe per Cdm oggi: tecnici al lavoro su misure in decreto

(Adnkronos) – Il decreto bollette punta al traguardo del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, anche se la riunione non è ancora stata formalmente convocata e il pacchetto resta in piena fase di definizione. La volontà del governo è comunque quella di portare il provvedimento in Cdm nelle prossime ore, mentre, spiegano fonti dell’esecutivo, “i tecnici sono al lavoro” e “si stanno cercando soluzioni”, con un caveat significativo: allo stato “non c’è nessuna norma sicura”.

Il decreto bollette andrà domani in Cdm? ”Penso proprio di sì” ha confermato ieri il vicepremier Antonio Tajani ai cronisti a margine della sua audizione in commissione Esteri e Difesa al Senato in merito alla partecipazione italiana al Board of peace. “Abbassare il costo dell’energia a cittadini e imprese per noi è una priorità perché la competitività del nostro sistema industriale è legata al costo eccessivo delle bollette”.

Nelle bozze e nelle ipotesi, circolate negli ultimi giorni, prende forma un intervento su famiglie e imprese, con una dote per i nuclei domestici di circa 315 milioni. Per le famiglie a basso reddito si studia un contributo una tantum tra i 90 e i 100 euro, destinato a chi già percepisce il bonus sociale, cioè con Isee fino a 9.796 euro (soglia che sale a 20 mila euro con almeno quattro figli), mentre per una platea più ampia — nuclei con Isee fino a 25mila euro — l’ipotesi è quella di uno sconto sui consumi del primo bimestre tramite contributo volontario dei venditori di energia.

Più complesso il capitolo imprese: il principale intervento allo studio resta la possibile sterilizzazione dei costi Ets (quote CO₂) per alleggerire il prezzo dell’energia, ma il nodo del via libera europeo pesa sul dossier. Fonti azzurre di maggioranza parlano infatti di “materia molto delicata” con “profili di compatibilità con l’ordinamento comunitario”, in particolare proprio sugli aiuti alle imprese e sulla partita Ets, pur assicurando che l’obiettivo politico resta quello di ottenere “riduzioni significative di energia elettrica e gas per imprese e famiglie”.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)