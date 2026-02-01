9.6 C
Bologna, a scuola media con il coltello minaccia i compagni: denunciato

REDAZIONE
(Adnkronos) – Uno studente di scuola media a Bologna ha estratto un coltellino artigianale e ha minacciato i compagni dopo una lite. Il fatto, come riporta ‘Il Resto del Carlino’, è successo alcuni giorni fa.  

Al culmine di una discussione il ragazzino ha tirato fuori dall’astuccio un coltellino ma gli insegnati sono riusciti a disarmarlo e ad avvisare i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Borgo Panigale, che hanno denunciato il minore, che non ha ancora compiuto quattordici anni e quindi non è imputabile. Pochi giorni fa in un istituto scolastico superiore di Budrio era stato trovato un machete nello zaino di un 15enne.  

 

