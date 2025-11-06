16.1 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bologna-Brann: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il Bologna torna in campo in Europa League. Il club rossoblù sfida oggi, giovedì 6 novembre, i norvegesi del Brann – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall’Ara nella quarta giornata della seconda competizione continentale. La squadra di Italiano è reduce dalla vittora per 3-1 in trasferta contro il Parma e si trova al momento al 18esimo posto nella classifica di Europa League con 4 punti, mentre il Brann è, a sorpresa, ottavo a quota 6. 

 

La sfida tra Bologna e Brann è in programma oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano. 

Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Helland, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Finne, Haaland. All. Alexandersson 

 

Bologna-Brann sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.1 ° C
16.8 °
14.6 °
58 %
1.5kmh
0 %
Gio
15 °
Ven
17 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1540)ultimora (1433)sport (66)demografica (41)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati