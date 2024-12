Bologna-Fiorentina 1-0, un gol di Odgaard ferma i viola

(Adnkronos) – Colpo del Bologna, che batte la Fiorentina nellasedicesima giornata di Serie A. Al Dall’Ara i rossoblù di Italiano, alla prima sfida contro la sua ex squadra, si impongono 1-0 grazie al gol, al 59′, di Odgaard. Con questa vittoria il Bologna rilancia le proprie ambizioni europee salendo a 25 punti, con una partita da recuperare, mentre la Fiorentina rimane a quota 31, ancora in piena zona Champions. Avvio equilibrato, con entrambe le squadre corte e attente in difesa. Il possesso palla diventa fondamentale per provare ad aprire spazi nella difesa avversaria, con la Fiorentina che si affida a Gudmundsson, al rientro tra i titolari dopo l’infortunio, per gestire la propria manovra offensiva. La prima occasione però è del Bologna: Ndoye taglia il campo e serve Dominguez, che calcia a giro ma trova la parata di De Gea. Il più pericoloso della Fiorentina è proprio Gudmundsson: l’islandese supera Skorupski in pallonetto senza però riuscire a inquadrare la porta. I viola trovano il vantaggio al 19′ con

Kean, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Passano i minuti e il match si fa fisico, con molti duelli in mezzo al campo e poche occasioni. Sul finale di tempo è Cataldi ad avere sul destro la palla buona per il vantaggio della Fiorentina, ma l’ex Lazio calcia alto. Pochi minuti dopo Skorupski si supera su Kean e Beltran non trova il pallone in tap-in. La risposta del Bologna è affidato a Ndoye, dolorante per un contrasto precedente, che si inserisce bene in area e sfiora il palo. Parte forte il Bologna nel secondo tempo: Castro colpisce il palo da ottima posizione, poi è Pobega a impegnare De Gea da fuori area. Il portiere spagnolo è ancora decisivo poco dopo sulla conclusione di Odgaard. È proprio il danese a firmare il vantaggio rossoblù al 59′: Dominguez scappa sulla destra e mette una bella palla al centro dove arriva Odgaard, che apre il piatto destro e batte De Gea. La Fiorentina è tramortita e il Bologna sfiora il raddoppio: Castro serve con un bell’esterno l’inserimento di Holm, che da centro area calcia clamorosamente alto. La reazione viola sta tutta in un colpo di testa di Richardson, appena entrato in campo, bloccato da Skorupski. Termina quindi 1-0 al Dall’Ara. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)