giovedì 4 Dicembre 2025
Bologna-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Coppa Italia. I rossoblù sfidano oggi, giovedì 4 dicembre, il Parma – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall’Ara nel derby degli ottavi di finale della coppa nazionale, a cui arrivano da campioni in carica dopo aver battuto il Milan nella finale della scorsa edizione. La squadra di Italiano è reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro la Cremonese, che si è imposta 3-1 nell’ultimo turno di Serie A, mentre quella di Cuesta è stata sconfitta al Tardini 2-0 dall’Udinese. 

 

La sfida tra Bologna e Parma è in programma oggi, giovedì 4 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. All.Italiano 

Parma (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Estevez, Ordonez, Cremaschi, Ondrejka; Oristanio, Djuric. All, Cuesta 

 

Bologna-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

