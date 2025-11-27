9.8 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bologna-Salisburgo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 27 novembre, i rossoblù ospitano gli austriaci del Salisburgo – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall’Ara nella quinta giornata della fase campionato della seconda competizione europea. La squadra di Italiano è reduce dal netto successo di Udine in Serie A, dove si è imposta per 3-0, mentre in Europa è ferma al 24esimo posto, appena dentro la zona playoff, con 5 punti. Il Salisburgo invece è 28esimo a -2 dai rossoblù. 

 

La sfida tra Bologna e Salisburgo è in programma oggi, giovedì 27 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Miranda, Heggem, Casale, Zortea; Pobega, Moro; Bernardeschi, Fabbian, Orsolini; Dallinga. All. Italiano 

Salisburgo (4-3-3): Schlager; Terzic, Schuster, Rasmussen, Lainer; Yeo, Diabate, Kjaergaard; Baidoo, Vertessen, Alajbegovic. All. Letsch 

 

Bologna-Salisburgo sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
10.7 °
9.2 °
53 %
8.1kmh
75 %
Gio
9 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
10 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1559)ultimora (1461)demografica (50)sport (48)attualità (29)Regione Toscana (24)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati