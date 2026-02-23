13.9 C
Firenze
lunedì 23 Febbraio 2026
Bologna-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Bologna torna protagonista in Serie A. Oggi, lunedì 23 febbraio, i rossoblù ospitano l’Udinese – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall’Ara nella 26esima giornata di campionato. La squadra di Italiano è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Brann nell’andata dei playoff di Europa League, mentre nell’ultimo turno di Serie A ha battuto il Torino 2-1 in trasferta. Quella di Runjaic invece ha perso in casa con il Sassuolo con lo stesso risultato. 

 

La sfida tra Bologna e Udinese è in programma oggi, lunedì 23 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Heggem, Miranda, Pobega, Freuler, Sohm; Orsolini, Dallinga, Rowe. All. Italiano 

Udinese (3-4-2-1): Okoye, Bertola, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic 

 

Bologna-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

