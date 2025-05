Bolzano, Corrarati: “Risultato storico, ora governo cittadino stabile per dare risposte”

(Adnkronos) – “Siamo usciti dal primo turno con una vittoria abbastanza netta e precisa, al secondo turno c’è stata una disaffezione al voto importante – e questo è un tema su cui fare una grossa riflessione in generale – e siamo comunque arrivati a vincere anche al secondo turno. Ora c’é la ‘fase tre’ quella di prendere in mano con responsabilità la conduzione di questa città cercando di creare subito, in tempi ragionevolmente brevi, un governo stabile, che possa dare ai cittadini le risposte che attendono e cercare di tradurre in azioni concrete le richieste incontrate nelle piazze”. Lo ha affermato all’Adnkronos Claudio Corrarati, neosindaco di Bolzano, che ha vinto il ballottaggio alle comunali con il 51,03%.

Per il centrodestra è un "risulta storico, mai avvenuto – ha sottolineato Corrarati – C'era stato venti anni fa un piccolo percorso durato pochi giorni perché non c'era un consenso globale; questa volta è un risultato chiaro, preciso, netto e che dà un governo di centrodestra a questa città". Il neosindaco spiega che le priorità del suo mandato "corrispondono ai temi caratterizzanti della nostra campagna elettorale: in primis la sicurezza dei cittadini – rispondendo a timori e fatti con le azioni previste dal nostro programma come i vigili di quartiere, il controllo di vicinato, lo sportello della sicurezza – e poi maggiore decoro e pulizia della città. Inoltre dovremo partire subito con il tema dell'abitare perché non si riesce a trovare una casa o a poter costruire una casa in tempi adeguati".