Bolzano, faceva il badante ma era ricercato per omicidio: arrestato 45enne

(Adnkronos) – in Italia faceva il badante, ma risultava ricercato dalle autorità del Tagikistan per omicidio in concorso con un commilitone dell'esercito tagiko ai danni di un altro militare vicino di casa, per fatti commessi nel luglio 2000, così come segnalato dal Servizio di cooperazione internazionale. Per questo motivo un uomo, tagiko, di 45 anni è stato arrestato dalla polizia a fini estradizionali. L'uomo, utilizzando false generalità e dichiarandosi cittadino afgano, era riuscito ad ottenere, diversi anni fa, un titolo di soggiorno per protezione sussidiaria che gli ha permesso di poter lavorare come badante in diverse località italiane e, in ultimo, a Bolzano dove, al termine di approfondite indagini condotte dagli investigatori della squadra mobile e dai riscontri incrociati in sinergia con il Servizio Interpol, è stato rintracciato e arrestato. L'arrestato è stato portato nel carcere di Bolzano a disposizione della competente autorità giudiziaria che, in materia di estradizione, è la Corte d'Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere in attesa di prossime udienze per l'estradizione.