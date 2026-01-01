9.4 C
Firenze
sabato 3 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bolzano, morto escursionista di 53 anni precipitato in scarpata in Valle Aurina

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un uomo di 53 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi a San Giovanni in Valle Aurina (Bolzano), dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero Trippachtal che stava percorrendo da solo. A lanciare l’allarme sono stati altri due escursionisti che hanno notato il corpo in fondo alla scarpata. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Valle Aurina, l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano e la Guardia di finanza di Brunico, che si sono dovuti limitare a recuperare la salma. Il 53enne infatti era già morto, a causa della gravi ferite riportate nella caduta.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.4 ° C
11.8 °
7.6 °
67 %
4.6kmh
40 %
Sab
12 °
Dom
10 °
Lun
6 °
Mar
4 °
Mer
1 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (818)ultimora (750)Eurofocus (26)sport (23)demografica (20)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati