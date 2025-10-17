13.3 C
Bomba distrugge auto di Ranucci, la vicina: “Un boato, abbiamo sentito le pareti tremare”

(Adnkronos) – “Intorno alle 22.20 abbiamo sentito un boato. Pensavamo fossero i ragazzini che qui fanno i botti di Natale, ma la deflagrazione era davvero troppo forte. Noi abitiamo in fondo alla via e abbiamo sentito le pareti tremare. Mia zia, che abita invece proprio qui accanto, ci ha raccontato di una esplosione forte, che ha fatto cascare i quadri. La paura è stata tanta”. Lo dice all’Adnkronos una vicina di casa di Sigfrido Ranucci. dopo l’esplosione dell’auto del conduttore di Report nella notte. 

A terra, davanti al cancello dell’abitazione del giornalista a pochi passi dal mare, nel comune di Pomezia, i vetri, i pezzi della carrozzeria della macchina fatta esplodere, le tegole e l’intonaco del muro di recinzione. “Sappiamo chi vive qui – continua la donna – ma non ho pensato a una bomba, anche perché mai ci sono stati episodi simili. La mia impressione iniziale anzi è stata di una macchina elettrica esplosa. In strada era pieno di gente, chi non poteva scendere era affacciato alle finestre. L’atmosfera era davvero concitata”. (di Silvia Mancinelli) 

cronaca

