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Bonaccorti, il ricordo di Mara Venier: “Ci eravamo allontanate, poi abbiamo recuperato il tempo perso”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti. Oggi, domenica 15 marzo, la conduttrice ha dedicato parte della puntata di Domenica In a Enrica Bonaccorti, scomparsa giovedì scorso all’età di 76 anni dopo una battaglia contro il tumore al pancreas.  

Mara Venier ha parlato del loro rapporto di profonda amicizia: “Da ragazze eravamo molto amiche, poi ci siamo allontanate in maniera stupida”, ha raccontato la conduttrice. Fino a quando, negli ultimi anni si sono ritrovate e hanno recuperato “tutto il tempo perso”. Mara Venier si era trasferita vicino casa di Enrica Bonaccorti a Roma: “Vivevamo a 5 minuti di distanza, stavamo sempre insieme”, ha aggiunto.  

Venier ha ricordato il giorno del compleanno della conduttrice, celebrato in casa come una grande festa: “Eravamo in tantissimi, c’era tanto musica, abbiamo ballato, cantanto. Una vera festa”, ha ricordato. Nel corso della serata però Bonaccorti si è sentita poco bene e Venier l’ha accompagnata in stanza chiedendole il motivo per il quale avesse deciso di organizzare una festa così in grande nonostante le sue condizioni di salute: “L’ho voluta io Mara, era un mio grande desiderio. Quest’anno ci sono il prossimo anno non lo so”, ha raccontato la conduttrice con la voce commossa.  

Venier ha poi ricordato gli ultimi anni della carriera della conduttrice, pensando che nei suoi confronti ci sia stata una “profonda ingiustizia. Enrica meritava di più nel mondo della televisione”.  

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