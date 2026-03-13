18.2 C
Firenze
venerdì 13 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bonaccorti, l’agente Quattrini: “Enrica e la figlia Verdiana due corpi e un’anima”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il sorriso non lo nascondeva mai”. Andrea Quattrini, agente storico di Enrica Bonaccorti, ha ricordato oggi la sua amica e cliente in collegamento con La volta Buona direttamente dalla camera ardente, nella clinica Ars Medica a Roma dove la conduttrice si è spenta ieri all’età di 76 anni.  

“Lei è stata una grande amica, la conoscevo da quasi 15 anni. Insieme abbiamo condiviso lotte e tante cose belle. Lei era il buon senso impersonificato. Aveva sempre la direzione giusta in ogni argomento, mai una parola storta per nessuno, mai un commento negativo”, ha aggiunto Quattrini.  

Le condizioni di Bonaccorti, racconta l’agente, sono peggiorate nelle ultime due settimane: “Negli ultimi giorni non era più cosciente”. “Io l’ho vista giovedì scorso, si era ripresa dall’operazione e stava già progettando lavori futuri sulla sua autobiografia a cui teneva tantissimo”, ha raccontato Quattrini.  

Nonostante Bonaccorti fosse al corrente delle sue condizioni fisiche non aveva perso le speranze: “Non l’ho mai vista rassegnata. Voleva uscire dal letto, tornare a casa e rimettersi presto in sesto”.  

L’agente della conduttrice ha poi parlato della figlia Verdiana: “È molto provata, non è riuscita a dire una parola. Sta passando un momento davvero brutto”. In particolare Quattrini sottolinea quanto sia difficile per Verdiana separarsi dal rapporto che aveva con la sua mamma: “Erano due corpi e un’anima”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.2 ° C
19 °
16.5 °
43 %
1.5kmh
40 %
Ven
17 °
Sab
16 °
Dom
17 °
Lun
18 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1371)ultimora (1239)Eurofocus (54)sport (49)demografica (29)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati