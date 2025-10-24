20 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Bonaldi (Pd): “Presto in Parlamento pdl per allargare platea committenti equo compenso”

(Adnkronos) – “Il Pd presenterà presto in Parlamento una proposta di legge sull’equo compenso dei professionisti per allargare la platea dei committenti tenuti a osservare i dettami della legge del 2023”. Così Stefania Bonaldi, responsabile professioni del Pd, intervenendo alla Convention nazionale dei consulenti del lavoro in corso a Napoli, in occasione dei 60 anni del Consiglio nazionale dei professionisti, parlando della normativa dell’equo compenso per i professionisti che attualmente prevede che a rispettarla devono essere solo le aziende con almeno 50 dipendenti o che nell’anno precedente abbiano avuto fatturato di almeno 10 milioni di euro.  

lavoro

