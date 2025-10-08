Bonifici istantanei, obbligo per banche da domani: la guida sulle novità

(Adnkronos) – Scatterà domani, 9 ottobre, l’obbligo per tutte le banche dell’area Sepa di consentire ai propri clienti l’invio dei bonifici istantanei, già obbligatori in ricezione dal gennaio scorso. Il trasferimento di denaro avviene in tempo reale, con accredito entro dieci secondi, 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Le commissioni non potranno essere superiori a quelle dei bonifici ordinari. Le nuove regole prevedono anche controlli di sicurezza più rigorosi: le banche dovranno verificare la corrispondenza tra nome del beneficiario e Iban, avvisando il cliente in caso di incongruenze. Il bonifico istantaneo è irrevocabile e non può essere annullato, salvo accordo con il destinatario. Tra i vantaggi principali, velocità, disponibilità continua e utilità per trasferimenti tra privati, pagamenti e ricariche. Le banche potranno fissare limiti giornalieri e mensili per importi e numero di operazioni. Queste, in sintesi, le novità in vigore da domani, messe in fila dalla Fabi, Federazione autonoma bancari italiani, in una rapida guida per spiegare ai cittadini le novità.

Cosa sono



Il bonifico istantaneo è un trasferimento di denaro che avviene in tempo reale: il beneficiario riceve i fondi in circa dieci secondi, 24 ore su 24 e sette giorni su sette. È disponibile in tutti i Paesi dell’area Sepa (Single euro payment area), quindi in gran parte d’Europa. Il servizio è accessibile da tutti — in filiale, tramite home banking o app mobile — e i costi non possono superare quelli di un bonifico ordinario. A differenza del bonifico tradizionale, che può subire ritardi nei fine settimana o nei giorni festivi, quello istantaneo viene accreditato subito, anche di notte o nei fine settimana.

Le novità dal 9 ottobre



Da domani, tutte le banche saranno obbligate non solo a ricevere ma anche a consentire l’invio di bonifici istantanei a tutti i correntisti. Inoltre, entrano in vigore nuove regole di sicurezza: le banche dovranno verificare automaticamente la corrispondenza tra il nome del destinatario e l’Iban indicato. Se c’è una discrepanza, il cliente verrà avvisato in tempo reale. Se però decide di confermare comunque l’operazione, la banca sarà sollevata da ogni responsabilità. Ogni banca potrà fissare propri limiti giornalieri o mensili, sia per il numero di operazioni sia per

I vantaggi principali



Sono soprattutto tre: velocità, disponibilità continua e comodità. Il bonifico istantaneo è utile per trasferire denaro tra privati, ricaricare carte prepagate, saldare bollette o fare acquisti in tempo reale, anche a distanza. È uno strumento pratico e ormai destinato a diventare lo standard nei pagamenti digitali.

Sicurezza e tutele



Sul fronte della sicurezza, il nuovo sistema è più protetto: grazie al controllo automatico dei dati del beneficiario, si riducono gli errori e le frodi. Ma c’è un aspetto importante da ricordare: il bonifico istantaneo è irrevocabile. Una volta inviato, non si può annullare né recuperare il denaro, salvo accordo con il destinatario.

Consigli per evitare truffe



Prima di inviare un bonifico istantaneo, è sempre bene chiedersi perché l’interlocutore lo richiede con urgenza. Meglio usare il bonifico ordinario quando non si conosce bene il destinatario, perché quello si può revocare. Se la banca segnala una possibile anomalia, conviene bloccare subito l’operazione. In caso di sospetta frode, è fondamentale avvertire immediatamente la banca per avviare la procedura di rimborso.

