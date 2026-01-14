Bonny cade in area, ma Veiga colpisce il pallone: ‘giallo’ rigore in Inter-Lecce

(Adnkronos) –

Calcio di rigore revocato all’Inter nella sfida con il Lecce. Oggi, mercoledì 14 gennaio, il recupero della 16esima giornata di Serie A di scena a San Siro è stato segnato dall’ennesimo episodio da moviola di questo campionato, che ha generato non poche proteste a San Siro. Succede tutto al 24′, quando Bonny viene steso in area da Danilo Veiga: l’arbitro Maresca indica subito il dischetto, ma viene richiamato dal Var.

Le immagini infatti mostrano come, prima di colpire l’attaccante nerazzurro, il giocatore del Lecce tocchi il pallone, alzandolo con la punta del piede. Un contatto con la sfera risultato decisivo per la scelta finale di Maresca, che comunica all’intero stadio la sua decisione finale: revoca del calcio di rigore.

Grandi proteste nella panchina dell’Inter, mentre quella del Lecce era scattata tutta in piedi per protestare verso il direttore di gara appena assegnato il penalty. Chivu ha allargato le braccia sconsolato, mentre Di Francesco ha potuto tirare, almeno per il momento, un sospiro di sollievo.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)