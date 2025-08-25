18.6 C
Firenze
lunedì 25 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bonus agricoltori, al via da oggi le domande: a chi spetta e come funziona

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Al via da oggi, lunedì 25 agosto, e fino al prossimo 24 settembre, la presentazione all’Agenzia delle Entrate delle domande per ricevere il bonus giovani agricoltori.  Il contributo è destinato agli imprenditori agricoli maggiorenni sotto i 41 anni di età che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021. Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01.  Il contributo viene erogato sotto forma di credito d’imposta attraverso il modello F24, per l’80% e fino a un massimo di 2.500 euro, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola.  Sono ammissibili anche le spese di viaggio e soggiorno, fino al 50% delle spese totali agevolabili. Infine, le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili. L’Iva è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. La comunicazione, con l’indicazione sul modello delle spese sostenute e del credito spettante, deve essere inviata alle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato ‘GESTIONE AZIENDA AGRICOLA’.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.6 ° C
19.9 °
17.6 °
88 %
1kmh
40 %
Lun
27 °
Mar
31 °
Mer
34 °
Gio
35 °
Ven
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (14)incendio (13)Gaza (12)carabinieri (11)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati