Bonus nuovi nati 2025, domande all’Inps al via da oggi: come chiederlo

Bonus nuovi nati 2025 Inps, domande al via da oggi giovedì 17 aprile. Come ricorda in una nota l'Istituto, è stata l'ultima legge di bilancio a introdurre questa misura, che consiste "nell'erogazione, da parte dell'Inps, di un importo 'una tantum' di 1.000 euro". Ma a chi è destinato? La misura può essere richiesta "per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025". In particolare, per accedere al bonus, i genitori richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza ed economici. Cittadinanza: i beneficiari possono essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell'Unione europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari di permesso unico di lavoro, autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Residenza: alla data di presentazione della domanda, il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Tale requisito deve sussistere dalla data dell'evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda. Isee: ai fini dell'accesso al Bonus nuovi nati, è necessario un Isee non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all'Assegno unico e universale (AUU). La domanda dovrà essere presentata online, tramite il servizio dedicato, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. In alternativa, può essere presentata tramite il Contact Center Multicanale oppure gli istituti di patronato. Presto sarà comunicata inoltre dall'Inps la data dalla quale sarà possibile effettuare la domanda tramite l'app INPS Mobile.