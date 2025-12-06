8.8 C
Firenze
sabato 6 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive: 270 giorni per usarlo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Pubblicate dall’Inps le graduatorie definitive dei beneficiari del bonus psicologo 2025, suddivise per Regioni e per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. 

 

Gli utenti possono verificare la propria posizione accedendo al sito www.inps.it, cercando ‘Bonus psicologo’ e selezionando il servizio dedicato. Una volta autenticati, i richiedenti possono consultare l’esito della domanda, l’eventuale importo riconosciuto e il codice univoco da comunicare al professionista per usufruire delle sedute. 

“Le graduatorie – spiega l’Inps – sono state formulate sulla base dell’Isee più basso e, in caso di parità, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse stanziate”. “Le domande presentate con Isee, recante omissioni o difformità non sanate entro i termini previsti dalla circolare n. 124/2025, sono state dichiarate improcedibili – precisa l’Istituto – e non sono state considerate per la predisposizione delle graduatorie”.  

L’Inps sottolinea quindi che, “per garantire una risposta più ampia alla crescente domanda di sostegno psicologico, il ministero della Salute ha disposto l’unificazione dei fondi 2024 e 2025, destinando interamente all’annualità 2025 un totale di 21,5 milioni di euro. Ciò ha consentito l’elaborazione di un’unica graduatoria nazionale e l’accoglimento di un numero maggiore di richieste”. 

 

I beneficiari hanno
270 giorni di tempo per utilizzare il contributo
. Il codice univoco è soggetto ad annullamento automatico decorso tale termine. Si ricorda inoltre che, come previsto dal decreto, dalla stessa data di pubblicazione decorre il termine di 60 giorni entro cui deve essere effettuata almeno una seduta: in caso contrario, il beneficiario decade dal diritto e si procede allo scorrimento delle graduatorie. Il contributo, fino a un massimo di 50 euro a seduta, “è erogato direttamente al professionista secondo le modalità da lui indicate, senza alcun accredito ai beneficiari”.  

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
8.8 ° C
8.8 °
6.2 °
86 %
0.1kmh
99 %
Sab
12 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
13 °
Mer
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1379)ultimora (1277)sport (63)demografica (39)attualità (25)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati