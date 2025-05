Bonvicini (Agende 21): “Cam per un futuro sostenibile, dai Comuni alle scuole”

(Adnkronos) – “Agende 21 da tanti anni supporta i comuni aiutandoli a redigere i Cam a livello locale e in generale le linee guida per avere un approccio sempre più sostenibile a tutti gli appalti che vengono portati in campo dalle singole amministrazioni. Due casi virtuosi sono sicuramente quello di Padova e di Lecco, in cui effettivamente sono stati promossi dei forum locali, con la partecipazione anche diretta della cittadinanza che si è iscritta e attivamente ha preso parte alle attività promosse dall’associazione”. Così Carlotta Bonvicini, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane – assessora alle Politiche per il Clima e Mobilità sostenibile di Reggio Emilia, intervenuta al convegno ‘L’Europa forte è l’Europa del Green Deal: competitiva, rispettosa e indipendente’, in occasione della due giorni di Fondazione Ecosistemi al Forum Compraverde Buygreen a Roma. “Per quanto riguarda Reggio Emilia, a nostra volta stiamo cercando di applicare i Cam in tutte le politiche che portiamo avanti, in particolare gli appalti legati all’educazione e soprattutto i progetti per la mobilità sostenibile, cercando di promuovere un approccio nuovo ed integrato grazie all’introduzione dei Cam nei nostri contratti”, aggiunge. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)