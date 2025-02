Boom Diaco al pomeriggio con BellaMa’: gli ascolti di venerdì 7 febbraio

(Adnkronos) – Nuovo record per Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Rai2. Ieri, venerdì 7 febbraio, BellaMa’ ha superato il 10% di share. Il programma quotidiano condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17, ha raggiunto il 7 % di share nella prima parte e l’8.7 % di share nella seconda parte. Il picco è stato del 9.3 %. Dato straordinario per il pomeriggio della seconda rete televisiva della Rai. La media di stagione di BellaMa’ si attesta al 6.7%, più 1.1 % di share rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, posizionando Rai 2, nella fascia 15.30-17, come terza rete nazionale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)