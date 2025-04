Borsa: europee aprono deboli nel giorno dell’avvio dei dazi Usa

(Adnkronos) – Avvio all’insegna della debolezza per le principali Borse europee, in attesa dell’avvio dei dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che dovrebbero scattare oggi. In questo scenario Parigi apre le contrattazioni lasciando sul parterre lo 0,32%, appaiata a Londra. Lievemente più ampie le perdite per Francoforte, che cede lo 0,36%. Sul fronte asiatico, Tokyo ha chiuso la seduta di scambi in rialzo dello 0,28%, mentre Wall Street ha concluso contrastata: l’indice Dow Jones ha terminato gli scambi sotto alla parità (-0,03%); il Nasdaq ha guadagnato lo 0,87%. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)