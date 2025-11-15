18.7 C
Bortone-Lambertucci, duello a Bar Centrale: “Ce l’hai con me?”

REDAZIONE
(Adnkronos) –
“Ma perché ce l’hai con me?”. Dibattito acceso tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci a Bar Centrale, il programma condotto da Elisa Isoardi su Raiuno. Una discussione sul ruolo della donna nella società odierna si trasforma in un botta e risposta prolungato tra le due ospiti.  

“Ognuno sceglie la felicità che desidera. Se una sceglie la felicità essendo sottomessa agli uomini…”, dice Bortone facendo riferimento alla ‘filosofia’ delle ‘tradwives’, le donne che – anche sui social – propongono e sostengono il ritorno alle norme di genere tradizionali. “Queste donne dicono che la massima aspirazione e massima gioia è obbedire all’uomo”, aggiunge. “Stiamo dando un messaggio agli italiani. Tu, Serena, hai una tua mentalità…”, interviene Lambertucci. “Oddio che fatica oggi… Mi fai finire di parlare? Perché ce l’hai con me oggi?”, ‘sospira’ Bortone. 

“Le trade wife sono felici di obbedire agli uomini, lo dicono loro”, aggiunge. “Ma lascia stare quello che dicono loro. Il vero ruolo della donna è dare serenità. La donna nasce madre, la maternità è femminile. Se vai nei paesi poveri ti rendo conto del privilegio della donna, la maternità”, la tesi di Lambertucci. “I valori tradizionali sono quelli che nei secoli hanno impedito alle donne di lavorare e votare. Pensate quante scienziati, scrittrici, imprenditrici ci siamo perse perché i cosiddetti valori domestici le chiudevano nella gabbia domestica come angelo del focolare”, incalza Bortone. “Se una donna ha piacere di essere accudente non deve sentirsi complessata”, l’ennesima replica di Lambertucci. “Ma chi l’ha detto? Stai facendo tutto da sola…”, chiosa Bortone. Sipario. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

