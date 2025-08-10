38.5 C
Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Borussia Dortmund-Juventus, oggi amichevole per i bianconeri – Diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La Juventus scende in campo in amichevole. La squadra bianconera sfida oggi, domenica 10 agosto, il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund in uno degli ultimi test prima dell’inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto.  Tudor si aspetta indicazioni importanti dalla sua squadra, dopo aver pareggiato con la Reggiana nell’unica altra amichevole di questa preparazione estiva, iniziata in ritardo per il Mondiale per Club, dove la Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale dal Real Madrid. La Juventus è chiamata a migliorare il quarto posto conquistato la scorsa stagione, che è valso, in ogni caso, la qualificazione alla prossima Champions League.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
38.5 ° C
39.5 °
37 °
21 %
2.1kmh
0 %
Dom
37 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
40 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (15)incidente (13)Pisa Sporting Club (12)vigili del fuoco (11)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati