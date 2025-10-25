14.9 C
sabato 25 Ottobre 2025
Bracciante agricolo muore nelle campagne di Licata travolto da un autocarro

(Adnkronos) – Ancora un infortunio mortale sul lavoro. E’ accaduto nelle campagne di Licata (Agrigento) dove è morto un bracciante agricolo di 67 anni, di origine romena e residente a Licata. L’uomo è stato travolto da un autocarro all’interno di un fondo agricolo nelle campagne licatesi. Il conducente del mezzo, un immigrato di 25 anni, durante una manovra non si sarebbe accorto del collega e lo avrebbe investito. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro del corpo e del veicolo.  

cronaca

