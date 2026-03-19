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Bramani (Regeneron): “Apriamo spazi che valorizzano chi ci lavora”

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(Adnkronos) – I nuovi spazi aperti a Milano “rappresentano la ‘Regeneron Way’, il nostro modo di essere. Puntiamo a un posto di lavoro migliore, dove le persone si sentono realmente apprezzate e possono dare il meglio del loro potenziale. Vogliamo anche una scienza migliore attraverso terapie sempre più avanzate in ambiti dove ci sono ancora bisogni terapeutici insoddisfatti. E, ovviamente, tutto questo per un mondo migliore che in qualche modo è l’impatto degli outcome di salute per i pazienti”. Lo ha detto Elisabetta Bramani, Country Manager Immunology di Regeneron in Italia, all’inaugurazione dei nuovi uffici della farmaceutica, oggi a Milano.  

Oncoematologia e Immunologia sono le due aree di business su cui la biotech sta puntando. “La divisione Immunologia è più recente rispetto alla divisione Oncologia, in Italia – spiega Bramani – Siamo arrivati nel 2024, ma abbiamo già un impatto molto concreto grazie a una solida alleanza con il nostro partner Sanofi, una partnership che è nata dalla ricerca di sviluppo e che si è poi estesa alla commercializzazione. Grazie all’unione delle forze tra le due aziende leader possiamo trattare più pazienti”. 

A proposito delle persone che lavorano in azienda, Bramani rimarca: “Non possiamo prescindere da chi rappresenta il vero motore di tutto quello che facciamo. Ecco perché investiamo molto nella formazione, nella crescita delle persone e crediamo che sia importante per loro poter essere in un ambiente che favorisca tutto questo”. Tra gli obiettivi futuri della farmaceutica, in collaborazione con Sanofi, la volontà di mettere a terra “delle iniziative sempre più volte ad aiutare il percorso del paziente. Ecco perché la nostra partnership è a 360 gradi”, conclude. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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