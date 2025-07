Brasile, deputata Zambelli arrestata a Roma

(Adnkronos) – La deputata federale del Brasile Carla Zambelli è stata arrestata a Roma. Lo ha confermato il direttore generale della Polizia federale (PF) brasiliana, Andrei Rodrigues. Secondo la Polizia Federale, Zambelli è stata condotta in una stazione di polizia italiana e le autorità locali hanno 48 ore di tempo per esaminare il caso della deputata. La decisione includerà il rilascio di Zambelli, il suo invio agli arresti domiciliari o l’estradizione. L’arresto è stato effettuato dalla polizia italiana e, secondo la Polizia Federale, per eseguirlo c’è stata un’intensa collaborazione tra le forze di polizia brasiliane e italiane. La deputata brasiliana di origini italiane era ricercata dall’Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile. Zambelli, membro del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro, ha la cittadinanza italiana ed è stata condannata in Brasile per l’hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj). “La cooperazione internazionale tra la Polizia Federale e la polizia italiana è stata essenziale. Carla Zambelli è stata arrestata e condotta in una stazione di polizia italiana. Ora ha 48 ore di tempo affinché l’autorità giudiziaria locale decida se rilasciarla, estradarla o porla agli arresti domiciliari”, ha dichiarato Andrei Rodrigues ai media locali. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)